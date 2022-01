Henkel -9.74% FoxSr (AKTIEOKT): Die Rentabilität von Henkel stagniert in 2022 (+5 bis -15%), so daß schon wieder ein Übergangsjahr vor uns liegt. Henkel ist ein schlafender Riese, aber man braucht viel Geduld. Weiteres Vorgehen: Der Kurs ist in den 70ern neutral, darunter kaufen und über 80 Euro verkaufen, wenn es bessere Alternativen gibt. Die Versprechen seit 2019 wurden nicht gehalten, 2022 entspricht eps dem Niveau von 2016 und 2019. https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/dgap-adhoc-henkel-ag-co-kgaa-henkel-k-252-ndigt-strategische-ma-223-nahmen-zur-st-228-rkung-der-wettbewerbsf-228-higkeit-und-wachstumsdynamik-an-10973548 (28.01. 08:50) >> mehr comments zu Henkel: www.boerse-social.com/launch/aktie/henkel_ag_co_kgaa ...

