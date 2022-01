Der EUR/USD hat die seit November gezogene Trendlinie (1,1270/1,1300) durchbrochen, was zu einem erneuten Abwärtsimpuls geführt hat. Unterhalb dieser Marke könnte das beliebteste Währungspaar der Welt weitere Verluste in Richtung 1,1040 erleiden, so die Ökonomen der Société Générale. Erster Widerstand wird bei 1,1210 gesehen "Der MACD auf dem Tages-Chart ...

