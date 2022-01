Beijing, China (ots) -Was heißt "Zhongshan Effizienz"? In der Stadt Zhongshan von Provinz Guangdong dauert es nur fünf Minuten, um den gesetzlichen Vertreter einer Geschäftslizenz zu ändern. Es dauert nur 10 Minuten, bis die Regierung Probleme für Unternehmen bei einem Frühstückstreffen gelöst hat. Es dauert nur 15 Minuten, bis ein Unternehmen alle für den Bau erforderlichen Lizenzen erhalten hat.Zhongshan, historisch bekannt als "Xiangshan", ist die Heimatstadt von Dr. Sun Yat-sen. Sie liegt an der Südküste Chinas, etwa mit einer Bootsfahrt von Hongkong entfernt.Zhongshan ist auch als "Heimat von Überseechinesen" bekannt. In der Vergangenheit reisten viele Leute aus Zhongshan ins Ausland, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Nach der Öffnung Chinas waren diese Auswanderer die ersten, die in ihrer Heimatstadt investierten und zu der rasanten wirtschaftlichen Entwicklung von Zhongshan beitrugen.Zhongshan ist eine der ersten Städte in China, die kräftig ausländische Investitionen einführt, daher ist ihre Wirtschaft exportorientiert. Durch die kontinuierliche Verbesserung der Qualität der öffentlichen Dienstleistungen und die Beschleunigung der Reform des administrativen Genehmigungssystems schafft Zhongshan ein erstklassiges Geschäftsumfeld. Die Stadtverwaltung kümmert sich nun um die Anforderungen und Probleme von Unternehmen mit Lichteffizienz. Zhongshan ist in der Tat die Heimatstadt von Su Bingtian, dem "asiatischen fliegenden Mann"!Das animierte Video Why not Start a Business in Zhongshan, das vom Animationsteam von China Matters produziert wurde, konzentriert sich auf die "Zhongshan-Effizienz" und zeigt gleichzeitig die Ernsthaftigkeit der Stadt bei der Gewinnung von Investitionen in einem günstigen Geschäftsumfeld.Pressekontakt:Kontaktperson: Tan JiaqingTelefonnummer: 008610-68996961E-Mail: jqtan@cnmatters.comOriginal-Content von: China Matters, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/143504/5132953