Alle Vorwürfe der Staatsanwaltschaft seien unberechtigt, hat der Verteidiger des Ex-Raiffeisenchefs Pierin Vincenz am Freitag vor dem Zürcher Bezirksgericht festgehalten.Zürich - Alle Vorwürfe der Staatsanwaltschaft seien unberechtigt, hat der Verteidiger des Ex-Raiffeisenchefs Pierin Vincenz am Freitag vor dem Zürcher Bezirksgericht festgehalten. Er fordert einen vollumfänglichen Freispruch. Die Meinung von Vincenz sei in den Entscheidgremien der Raiffeisenbank und der Kreditkartenfirma Aduno natürlich wichtig und von Bedeutung gewesen, hielt der Verteidiger fest.

Den vollständigen Artikel lesen ...