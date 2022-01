Die Wiener Börse hat auf ihrer Website ihre Position zur Wiedereinführung einer Behaltefrist dargelegt und nennt wesentliche Gründe, die dafür sprechen, nämlich wäre das ein wichtiger Schritt zur Bildung einer breiteren Aktionärsbasis in Österreich, dazu sollte langfristige Orientierung und Investition in die heimische Realwirtschaft im Gegensatz zu kurzfristiger Spekulation belohnt werden, gerade im derzeitigen Niedrigzinsumfeld müsste der Zugang zum Investieren erleichtert werden und Personen mit langfristigem Anlagehorizont sollten ihr bereits versteuertes Arbeitseinkommen steuerfrei veranlagen können, so die Wiener Börse. Zudem würde es eine Stärkung des Kapitalmarkt für Österreichs Wohlstand bringen ....

