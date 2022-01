Der Dollar legt auf breiter Front zu. So hat er zum Franken zum Wochenschluss die Marke von 0,93 nicht nur zurückerobert, sondern sich auch klar davon nach oben abgesetzt.Frankfurt - Der Euro ist am Freitag nach einer kurzen Erholung wieder unter Druck geraten. Die Gemeinschaftswährung kostet am Mittag im Tief 1,1122 US-Dollar damit so wenig wie letztmalig Mitte 2020. Der amerikanische Dollar legte dagegen auf breiter Front zu. So hat der Dollar zum Schweizer Franken zum Wochenschluss die Marke von 0,93 nicht nur zurückerobert, sondern sich auch klar davon nach...

Den vollständigen Artikel lesen ...