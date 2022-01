PARIS (dpa-AFX) - Infolge des Rücktritts des bisherigen Chefs Stéphane Richard nach einer Verurteilung wegen Veruntreuung öffentlicher Gelder bekommt der französische Telekom-Konzern Orange eine neue Chefin. Christel Heydemann solle den Posten am 4. April antreten, teilte das Unternehmen am Freitag in Paris mit. Der Vorstand habe Heydemann aufgrund ihrer Expertise im Telekommunikationssektor ausgewählt, hieß es zur Begründung. Heydemann führt bisher das Europa-Geschäft von Schneider Electric .

Richard arbeitete fast elf Jahre lang als Orange-Chef. Bis zum Antritt seiner Nachfolgerin soll er die Geschäfte weiterführen. Das ist deutlich länger als bislang vom Unternehmen kommuniziert. Ende November hatte Orange noch mitgeteilt, der Manager solle spätestens zum 31. Januar aus dem Konzern ausscheiden. In der Affäre um den Verkauf von Adidas-Anteilen durch den verstorbenen Ex-Eigner Bernard Tapie hatte ein Gericht Richard zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt. Daraufhin kündigte er seinen Rücktritt an./ngu/stw/stk