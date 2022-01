RenditeWerk hat den LEADING CITIES INVEST zum vierten Mal in Folge den zum "Stiftungsfonds des Jahres" gekürt. Das Fachmagazin ist von der Qualität des Managements und von der Systematik des Anlageprozesses überzeugt."Investment im Hochsicherheitsbereich"Der Anbieter KanAm Grund Group kann sich zum vierten Mal in Folge über eine prestigereiche Auszeichnung freuen. Das Fachmagazin für Stiftungsvermögen RenditeWerk wählte den Offenen Immobilienfonds LEADING CITIES INVEST (ISIN: DE0006791825) zum Stiftungsfonds des Jahres 2022 in der Kategorie "Bester defensiver Baustein für das Stiftungsvermögen". "Der Fonds bietet, was Stiftungen momentan am dringendsten brauchen: Ein Investment im Hochsicherheitsbereich, das zwei bis drei Prozent an jährlichen Erträgen liefert", so die Begründung von RenditeWerk. Die Juroren wiesen darauf hin, dass der Immobilienfonds seit mehr als acht Jahren stabile Renditen liefere, auch in den beiden Corona-Jahren. Sie seien - neben der Qualität des Managements - von der Systematik des Anlageprozesses und dem Cash-Call-System überzeugt: "Statt Anlagegelder unproduktiv im Fonds zu horten, oder eine Investmentauswahl nach Kontostand durchzuführen, halten die Experten der KanAm den Fonds geschlossen, bis sie eine überzeugende Investmentmöglichkeit gefunden haben", heißt es dazu. Stabilität werde durch die bei Immobilienfonds vorgeschriebene Mindesthaltezeit (24 Monate) und einer Kündigungsfrist von zwölf Monaten erreicht. Zudem werde der Wert nicht börsentechnisch sondern durch Gutachter, die sich an den langfristigen Ertragspotentialen der Immobilen orientieren, festgestellt. Schließlich hob RenditeWerk die zahlreichen Auszeichnungen von spezialisierten Ratingagenturen wie Scope hervor.

