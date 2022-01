In Florida werden Dutzende Personen beschuldigt, Drogen über LGBTQ+-Dating-Apps gehandelt und ihre Verkäufe mit Eistüten- und Geburtstagskuchen-Emojis verschleiert zu haben. Wenn man bei der Dating-App Grindr gefragt wird, ob man Lust auf eine "parTy" habe, so sollte man hellhörig werden. Denn das großgeschriebene "T" kann ein Deckname für "Tina" sein, die umgangssprachliche Bezeichnung für Methamphetamine, kurz "Crystal Meth", "Meth" oder "Crystal". Das haben Ermittler:innen in einer Untersuchung namens "Swipe Left for Meth" herausbekommen. Das Team rund um ...

