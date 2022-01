Luxemburg (www.fondscheck.de) - Carmignac gibt heute die Ernennung von Martial Godet zum Global Head of Sales bekannt, so Carmignac Gestion in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:In dieser Funktion wird Martial Godet für die Leitung der Vertriebsstrategie von Carmignac verantwortlich sein. Er berichtet an Eric Helderlé und wird Mitglied des Ausschusses für strategische Entwicklung von Carmignac. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...