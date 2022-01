DEERFIELD (dpa-AFX) - Nach dem Gewinneinbruch im ersten Jahr der Pandemie ist 2021 für den US-Baumaschinenhersteller Caterpillar wieder stark verlaufen. Der Umsatz erholte sich deutlich und stieg gegenüber dem Vorjahr um mehr als ein Fünftel auf 51 Milliarden Dollar, wie der Konzern am Freitag in Deerfield im US-Bundesstaat Illinois mitteilte. Dies war deutlich mehr als von Analysten erwartet. Unter dem Strich erwirtschafteten die Amerikaner mit rund 6,5 Milliarden Dollar (etwa 5,8 Mrd Euro) mehr als das Doppelte des Vorjahresgewinns - und sogar rund 400 Millionen Dollar mehr als vor Ausbruch der Pandemie. Die Aktien gerieten vorbörslich dennoch unter Druck.

Alles in allem konnte der Konzern die Belastungen durch die aktuellen Lieferketten- und Logistikschwierigkeiten, die sich bei Caterpillar beispielsweise durch gestiegene Frachtkosten bemerkbar machten, mehr als ausgleichen.

2020 war der Gewinn von Caterpillar wegen der Corona-Krise um fast die Hälfte eingebrochen. So hatten Händler in der Pandemie ihre Lagerbestände abgebaut und nicht nachbestellt. Dies war im vergangenen Jahr anders. Denn mit der inzwischen wieder regen Bautätigkeit etwa in China, den USA und in vielen anderen Ländern der Welt sind auch die Baumaschinen des Konzerns wieder gefragt. Zudem beschert der aktuelle Rohstoffboom Caterpillar eine hohe Nachfrage durch Bergwerkskonzerne, wodurch die Firma im vergangenen Jahr auch höhere Preise durchsetzen konnte./tav/mis/ngu