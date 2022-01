Über Investmentchancen in Schwellenländern, DAX Prognosen, Inflation, Branding & Marketing und Frankreich

Titelstory: Schwellenländer

Corona, Inflation und steigende Zinsen sorgen auch in den Bilanzen der Schwellenländer für deutliche Bremsspuren. Smart Investor klopft nicht nur die makroökonomischen Aspekte und Kennzahlen ab, sondern nennt konkrete Aktien mit Emerging-Market-Bezug und Potenzial. Abgerundet wird die Titelstory mit einem Ausflug nach Lateinamerika und einem Interview mit Andreas Männicke, dem Herausgeber des Börsenbriefs EAST STOCK TRENDS, zu Russland und Osteuropa.

Vor der "Geldzeitenwende"?

Die Zeichen stehen auf Sturm - die Verbraucherpreise steigen im engen Gleichschritt mit den Erzeugerpreisen und zweistellige Inflationsraten im Euroraum sind kein Hirngespinst mehr. Warum das so ist? Smart Investor beleuchtet die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes, die im Gegensatz zur Geldmenge oft stiefmütterlich vernachlässigt wird. Die Implikationen eines schnelleren Geldumlaufs sind jedenfalls dramatisch. Zudem wird im Gespräch mit Buchautor Benjamin Mudlack auch der grundsätzlichen Frage nachgespürt, ob es sich bei den aktuellen Fiatgeldsystemen um einen "Evolutionsirrtum" handeln könnte.

Im Wellenbad der Gefühle

Basierend auf der Elliott-Wellen-Analyse wagt Egon Tschol einen Blick in die nähere (Börsen-)Zukunft. Er geht davon aus, dass die "temporäre Inflation" einen Zeitraum von zwei bis drei Jahren überspannen dürfte und die Form einer Stagflation annehmen wird. Im Interview mit Smart Investor leitet er daraus auch seine spektakuläre DAX-Prognose ab.

Savoir Vivre

Dass Frankreich ein Hort der Lebensart ist, braucht man niemandem zu erklären. Allerdings befindet sich das Land in einem rasanten Umbruch und steht im April vor einer Schicksalswahl deren Bedeutung weit über die Landesgrenzen hinausreicht. Smart Investor gibt ein Update zu allem, was man im Jahr 2022 über Frankreich wissen sollte.

Markenturbos

Was bei Immobilien "Lage, Lage, Lage" ist, findet bei Unternehmen seine Entsprechung in "Marke, Marke, Marke". Denn wenn die Marke funktioniert, haben die betreffenden Unternecrocshmen gute Chancen auch in den CANSLIM-Olymp aufzusteigen. Smart Investor stellt drei Titel vor, die in beiden Kategorien punkten können.

Lesen Sie die vollständige Ausgabe auf smartinvestor.de

Enthaltene Werte: US2270461096,DE0008469008,EU0001458346,US5500211090,US92826C8394