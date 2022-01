Der Start der Ubisoft-NFT "Digits" und der dazugehörigen Quartz-Plattform war ein Reinfall. Konzern-Manager machen die Gamer dafür verantwortlich. In einem Interview erklärten sie die Vorteile. "Es ist wirklich ein Gewinn für sie. Es ist wirklich vorteilhaft. Aber sie verstehen es im Moment noch nicht", das sagen die Verantwortlichen von Ubisoft über ihre NFT-Offensive und deren Akzeptanz in der Gamer-Szene. Der Spiele-Publisher war mit den NFT "Ubisoft Digits" sowie der Tauschplattform "Quartz" am 7. Dezember 2021 in den Markt eingestiegen. Doch die Fans verrissen die "Müll"-NFT und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...