Peter Brezinschek, Raiffeisen Research, nennt seine subjektiv lässigsten Momente in der Wiener Börsegeschichte;1. Die Wiener Börse war bis 1873 Börsenkrach die größte kontinentaleuropäische Börse, vor Paris, Berlin, Amsterdam, Zürich etc.2. Die zwei Osteuropa Feuerwerke Ende der 80er bis 1990 bzw. 2003-2007, beide leider weit übertrieben.3. RBI Going Public mit EUR 32,5 und anschließendem Höhenrausch über EUR 100. Hat der Aktie genausowenig gutgetan wie ATX-Höhenflug!4. 2021 im 250-Jahres-Jubiläum mit (fast) +40 % Spitzenreiter in der Internationalen Index-Hitparade5. in den letzten fast 30 Jahren konnte der ATX inklusive Dividenden dem DAX Paroli bieten mit annähernd gleicher Wertentwicklung auf ...

