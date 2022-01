Kein Titel im Nasdaq 100 hat in diesem Jahrhundert so gut performt wie der Energy-Drink-Hersteller. Aber schon seit Wochen scheint der Aktie die Energie für neue Hochs ausgegangen zu sein. Die Verluste der letzten Wochen machen Anleger zusätzlich nervös. Die technische Analyse verrät, wie es weitergehen könnte. Ein Jahr lang schwankte der Kurs in einer Seitwärtsbewegung zwischen 85 und 100 Dollar. Im Dezember rutschte er kurzzeitig bis auf die Unterstützung bei 81 Dollar. Aktuell bahnt sich ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...