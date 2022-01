Noch am Mittwoch hatten JinkoSolar-Anleger Grund zur Freude. Das Tochterunternehmen Jiangxi Jinko ging an die Börse. Davon beflügelt sprang die JinkoSolar-Aktie zweistellig nach oben. Wegen des angespannten Gesamtmarkts hat der chinesische Solarmodulhersteller die Gewinne jedoch inzwischen wieder abgeben müssen und steht nun an einer wichtigen Marke.Mitte 2021 konnte der heftige Abverkauf bei der JinkoSolar-Aktie gestoppt werden. Es folgte zwischen Mai und Ende Juli ein Erholungsversuch, welcher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...