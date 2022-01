NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie der Unicredit auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 21,75 Euro belassen. Analyst Jean-Francois Neuez schrieb in einer ersten Reaktion am Freitag von einem starken operativen Zahlenwerk der italienischen Großbank. Wegen einmaliger Effekte sei der berichtete Verlust allerdings höher ausgefallen als erwartet. Bei der Verbesserung der Bilanz hinsichtlich der Bewertung von Risiken sei das Geldhaus gut vorangekommen./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2022 / 07:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: IT0005239360

