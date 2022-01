(shareribs.com) New York 28.01.2022 - Der Autobauer Rivian hat im vergangenen Jahr nur wenige Fahrzeuge ausliefern können, dies soll sich nun ändern. In Großbritannien fördert die Regierung die Entwicklung von Batterien mit hohem Nickelgehalt. Der junge Autobauer Rivian hat mit seinem Pick Up R1T viel richtig gemacht und von der versammelten Motorpresse viel Lob erhalten. Dem Unternehmen ist es jedoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...