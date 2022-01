Erfreulich: Nach einem herben Verlust im ersten Corona-Jahr hat die Unicredit 2021 wieder schwarze Zahlen geschrieben. Obwohl ein teurer Stellenabbau im Q4 einen Verlust brachte, reichte es für einen Jahresgewinn in Milliardenhöhe, wie der Mutterkonzern der deutschen HypoVereinsbank am Freitag mitteilte.Konkret verbuchte die italienische Großbank im Geschäftsjahr 2021 rund 1,5 Milliarden Euro Gewinn. Im Vorjahr hatte die Unicredit noch einen Verlust von 2,8 Milliarden Euro ausgewiesen. Jetzt will ...

Den vollständigen Artikel lesen ...