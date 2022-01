In der letzten Januar-Woche des neuen Jahres (24.01 bis 28.01.22) erläutert Dr. Thomas Gutschlag, CEO der Deutsche Rohstoff AG, die gegenwärtige Entwicklung am Ölmarkt sowie die Pläne der Deutsche Rohstoff AG für das Jahr 2022 im ausführlichen Anleihen Finder-Interview. "Wir haben in der Industrie und Wirtschaft einen erheblichen Nachholbedarf nach der Pandemie, entsprechend erwarten wir eine weiter stark steigende Nachfrage nach Öl und Gas bei einem vergleichsweise geringen Angebot am Markt. Die OPEC schafft es im Augenblick nicht, ihre selbstgesteckten Produktionsziele zu erreichen. Die aktuelle Situation in Kasachstan und der Ukraine sorgt für zusätzliche Unsicherheit. Verbraucher können sich also auf tendenziell eher steigende als fallende Ölpreise einstellen. Einen Ölpreis von 100 USD (WTI) oder mehr je Barrel halte ich durchaus in den kommenden Monaten für möglich", so Gutschlag.

Die reconcept GmbH hat ihre Zeichnungsphase für den neuen Green Bond II (ISIN: DE000A3E5WT0) in dieser Woche beendet und ein Volumen von insgesamt 14 Mio. Euro am Kapitalmarkt einsammeln können. Damit ist das aufgestockte Zielvolumen von 15 Mio. nahezu erreicht. Die sechsjährige reconcept-Anleihe 2022/28 wird jährlich mit 6,25% verzinst und ist nun über die Börse handelbar. Auch der Deutsche Mittelstandsanleihen ...

