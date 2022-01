Der aktuelle Kursverlauf der Mainz Biomed-Aktie bringt so manchen Anleger zum Zittern. Nun verkündete das Unternehmen eine Neuerung, um das Wachstum und den Verkauf voranzutreiben. Neue Führungskraft Wie das in Mainz ansässige Diagnostikunternehmen Mainz Biomed gestern mitteilte, gibt es personelle Neuerung. Demnach wurde Steve Quinn zum Vice President of Business Development ernannt und soll sowohl Wachstumsinitiativen im internationalen Bereich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...