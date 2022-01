52 Starts sind in diesem Jahr geplant, 2021 waren es 48. Davon durchgeführt wurden allerdings nur 31 - das war dennoch ein Rekord. SpaceX, das Raumfahrtunternehmen von Elon Musk, plant für dieses Jahr 52 Starts - das wäre im Schnitt ein Raketenstart pro Woche. Das wurde Ende Januar 2022 in einer Sitzung eines Nasa-Sicherheitsgremiums bekannt gegeben, wie The Verge berichtet. Mehr zum Thema SpaceX: Starship-Treibstofftank explodiert - absichtlich? Starlink: Katzen lieben Elon Musks S...

Den vollständigen Artikel lesen ...