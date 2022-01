Vaduz (ots) -Mit dem Entscheid des Architekturwettbewerbs Schulzentrum Unterland II in Ruggell wurde ein weiterer Meilenstein bei der Umsetzung der Schulbautenstrategie erreicht. Vom 29. Januar bis 6. Februar 2022 werden neben dem Siegerprojekt alle eingereichten Beiträge imGemeindesaal in Ruggell ausgestellt.Bei der Ausstellungseröffnung im kleinen Kreis am Freitag, 28. Januar 2022 durfte Architekt Andreas Cukrowicz von Cukrowicz Nachbaur Architekten ZT GmbH aus Bregenz die persönlichen Glückwünsche der Regierung, der Gemeinde und des Amtes für Bau und Infrastruktur entgegennehmen.Die Bevölkerung ist herzlich eingeladen, die spannenden Projekte zu besichtigen und zu diskutieren.Öffentliche AusstellungGemeindesaal Ruggell, Nellengasse 22-28, RuggellSamstag, 29. Januar bis Sonntag, 6. Februar 2022wochentags 16.00 bis 19.00 Uhram Wochenende 14.00 bis 17.00 UhrAm Montag, 31. Januar 2022, steht von 16.00 bis 19.00 Uhr ein Fachpreisrichter für Auskünfte zur Verfügung.Pressekontakt:Ministerium für Infrastruktur und JustizRomano Kunz, Leiter Amt für Bau und InfrastrukturT +423 236 68 40Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100884532