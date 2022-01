Halle/MZ (ots) -



Kein anderes IT-Unternehmen schafft es, seine Kunden so stark an die eigenen Produkte zu binden. Aber die aktuellen Geschäftszahlen zeigen auch, dass es gelungen ist, echte Neukunden zu gewinnen. Da kommt die zweite Domäne zum Tragen: Was Apple macht, ist nicht nur einfach zu bedienen, die Hardware ist zudem schick und gilt noch immer als Statussymbol.



Das alles bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass es ungebremst so weitergeht. Die Entwicklungsgeschwindigkeit in der Informationstechnologie wird sich in den nächsten Jahren erhöhen. Und längst ist noch nicht klar, wer sich durchsetzt.



