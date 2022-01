Der Dax hat am Freitag schwach geschlossen. Im Handelsverlauf waren die Verluste allerdings noch deutlich größer gewesen. Sein Wohl und Wehe hing dabei auch von der Stimmung für Technologiewerte ab. Die Rotation von solchen, auch als Wachstumswerten bezeichneten Aktien in als günstig bewertete Value-Aktien setzte sich fort. Der Leitindex beendete den Handel mit einem Abschlag von 1,32 Prozent auf 15 318,95 Punkte. Am frühen Nachmittag war das deutsche ...

