New York (ots/PRNewswire) -- Richard Attias & Associates, eines der weltweit führenden Unternehmen für strategische Kommunikation und Kuratoren von Plattformen, hat sein Angebot um fünf Kernkompetenzen herum neu geordnet, um politische Entscheidungsträger, Regierungen, Unternehmen und Institutionen in dieser Zeit des beispiellosen Wandels zu unterstützen.- Die Umgestaltung von RA&A wird die Fähigkeit des Unternehmens stärken, durch mutige Diplomatiestrategien und bahnbrechende Live- und virtuelle Plattformen Wirkung zu erzielen.- Die Expansion wird durch ein globales Führungsteam mit neuen Schlüsselpositionen unterstützt.Richard Attias & Associates, eines der weltweit führenden strategischen Kommunikationsunternehmen und Plattformkuratoren, führt eine neue globale Strategie ein, um seine Expansion zu unterstützen und die wachsenden Anforderungen seiner Kunden und Märkte besser zu erfüllen. Nach 15 Jahren, in denen wir bahnbrechende internationale Plattformen wie die Future Investment Initiative (FII), die Nobelpreisträgerkonferenz, die Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs, die Zeremonien der Sportspiele und den G20-Gipfel ins Leben gerufen haben, hat RA&A sein Angebot um fünf Kernkompetenzen herum neu organisiert, um politische Entscheidungsträger, Regierungen, Unternehmen und Institutionen in dieser Zeit des beispiellosen Wandels zu unterstützen und sie durch die Herausforderungen und Chancen der sich verändernden geopolitischen Landschaft zu führen."Jetzt ist es an der Zeit, dass Staatsoberhäupter, Regierungschefs und globale Wirtschaftsführer eine nachhaltigere und gerechtere Welt aufbauen, die sich auf die neuen Prioritäten des 21. Jahrhunderts konzentriert", sagt Richard Attias, Gründer und Executive Chairman. "Die Transformation und Expansion von RA&A wird unsere Fähigkeit stärken, durch mutige Diplomatiestrategien, einzigartige Inhalte und bahnbrechende Live- und Digitalplattformen sowie durch inspirierende Sport- und Unterhaltungserlebnisse Wirkung zu erzielen."Richard Attias ernennt ein neues Führungsteam, um die globale Expansion von RA&A zu unterstützenRichard Attias hat Marina de Coatgoureden zum Global CEO von RA&A ernannt, um die Expansion des Unternehmens zu leiten. Marina begann ihre Karriere mit der Organisation von Veranstaltungen für das britische und das GCC-Königshaus sowie für Luxusmarken wie Chanel, Dior und Louis Vuitton. Im Jahr 2018 wurde sie CEO für den Nahen Osten der Quintessentially Group, einem der weltweit führenden Unternehmen der Event- und Lifestyle-Branche.Marina de Coatgoureden wird von einem starken Führungsteam in den strategischen Märkten von RA&A unterstützt werden:- Fahad AlRajhi, Managing Director, RA&A Saudi-Arabien- Frederic Divay, Managing Director, RA&A Senegal- Vincent Perroud, FII Managing Director- Cedric Roux, Managing Director, RA&A Vereinigte Arabische Emirate- Qi Tian, Managing Director, RA&A China- Sophie Titolo, Managing Director, Nord- und Südamerika, RA&A USA- Victoria Vincent, Managing Director, RA&A FrankreichRichard Attias fügt hinzu: "Ich bin sehr stolz auf diesen Übergang zur nächsten Generation von Führungskräften. Sie alle haben erstaunliche Zeugnisse und gemeinsame Werte. Ihr Engagement unter Marinas Führung wird RA&A auf die nächste Stufe bringen, um weiterhin führend in der Branche zu sein."Richard Attias wird als Executive Chairman fungieren, unterstützt von:- Cécilia Attias, Senior Vice President of Public Affairs; Secretary of RA&A Advisory Board- Fabien Philippe, Chief Financial Officer- Anastasia Colosimo, Chief of Staff- Liz Borod Wright, Social Media DirectorDie neue Organisation von RA&ADas Unternehmen hat fünf Untermarken geschaffen, um seine neue Positionierung und Kernkompetenz zu unterstützen.- RA&A Advisory & Diplomacy: Erkennen von ungeahnten Möglichkeiten im Bereich der öffentlichen Angelegenheiten, Schmieden vorteilhafter Partnerschaften und Erstellen detaillierter Umsetzungspläne, die Ergebnisse liefern- RA&A Lab: Kuratieren origineller Inhalte und Programme, Erkennen von Zukunftstrends und Konzipieren von Vordenkerleistungen, die Einfluss aufbauen und Wirkung zeigen- RA&A Live Experiences: Entwicklung schlüsselfertiger Lösungen für denkwürdige Live-Erlebnisse, einschließlich hochkarätiger internationaler Gipfeltreffen und Foren- RA&A Metaverse: Schaffung maßgeschneiderter interaktiver virtueller Plattformen mit Schwerpunkt auf sozialen Verbindungen und innovativen digitalen Lösungen, die physische Grenzen überschreiten und neue Zielgruppen erreichen- RA&A Sport & Entertainment: Konzeption und Durchführung von beeindruckenden Sportveranstaltungen, Kulturfestivals, Unterhaltungsveranstaltungen und permanenten Shows sowie fachkundige SportberatungInformationen zu Richard Attias & AssociatesAls führendes strategisches Kommunikationsunternehmen und Kurator von Plattformen liefert und kuratiert RA&A die Ideen, Verbindungen und Ereignisse, um den Einfluss seiner Kunden - Unternehmen, Regierungen, Nichtregierungsorganisationen und gemeinnützige Organisationen - zu stärken. Jahrzehntelange Erfahrung hat RA&A zu bestimmten Schlussfolgerungen darüber geführt, wie physische und virtuelle Plattformen, Zeremonien, Foren und Gipfeltreffen am besten gestaltet werden können, um kurz- und langfristige nachhaltige Wirkung mit greifbaren Ergebnissen zu erzielen. Durch mutige diplomatische Strategien hilft RA&A seinen Kunden, die Chancen und Herausforderungen der geopolitischen Landschaft in diesem beispiellosen globalen Wandel zu bewältigen.Der Erfolg von Richard Attias & Associates beruht auf der Erfahrung seines Gründers und seines multikulturellen Teams, dem führende Persönlichkeiten aus der ganzen Welt, Führungskräfte aus der Wirtschaft und aus der Gesellschaft vertrauen, die Einfluss gewinnen und Veränderungen bewirken wollen. RA&A ist inzwischen zu einem internationalen Team von über 100 Experten mit Büros auf allen Kontinenten angewachsen. RA&A hat Sanabil Equities (Teil des Public Investment Fund - PIF) als Minderheitsaktionär.Weitere Informationen finden Sie auf unserer neuen Website http://richardattiasassociates.com/Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1735912/Richard_Attias_Associates_Logo.jpgPressekontakt:Anastasia Colosimo,Chief of Staff,anastasia.colosimo@richardattiasassociates.com; Medien: Liz Wright,Social Media Director,liz.wright@richardattiasassociates.com,Mobil: +1 646-769-0927Original-Content von: Richard Attias & Associates, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/152622/5133309