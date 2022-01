Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - le 28 janvier/January 2022) - The common shares of Way of Will Inc. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Way of Will is a Canadian CPG manufacturer and retailer offering a full range of natural, plant-based wellness products. The company was established in 2016 by Willie Tsang, founder and CEO, who possesses over a decade of experience in business and product development. His extensive network of retail and wholesale connections propelled Way of Will's growth and market presence across North America, leading to long-term partnerships with retail giants including Macy's and Whole Foods Market. Way of Will currently offers a total of 191 SKUs of natural skin care and wellness products through its main brand and sub-brands, Nude & Crude and Gu Society.

_________________________________

Les actions ordinaires de Way of Will Inc. ont été approuvées pour inscription à la CSE.

Les documents d'inscription et d'information seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

Way of Will est un fabricant et détaillant canadien de CPG offrant une gamme complète de produits de bien-être naturels à base de plantes. La société a été créée en 2016 par Willie Tsang, fondateur et PDG, qui possède plus d'une décennie d'expérience dans le développement commercial et de produits. Son vaste réseau de relations de vente au détail et de vente en gros a propulsé la croissance et la présence de Way of Will sur le marché à travers l'Amérique du Nord, menant à des partenariats à long terme avec des géants de la vente au détail, notamment Macy's et Whole Foods Market. Way of Will propose actuellement un total de 191 SKU de produits naturels de soins de la peau et de bien-être par le biais de sa marque principale et de ses sous-marques, Nude & Crude et Gu Society.

Issuer/Émetteur: Way of Will Inc. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): WAY Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 41 923 566 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 36 747 941 CSE Sector/Catégorie: Diversified Industries/Sociétés diversifiées CUSIP: 94412Y 10 0 ISIN: CA 94412Y 10 0 7 Boardlot/Quotité: 500 Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de negociation: Le 31 janvier/January 2022 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 30 avril/April Transfer Agent/Agent des transferts: Olympia Trust Company

