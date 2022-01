Apple katapultiert sich heute regelrecht aus dem Sattel. Der Kurs verzeichnet schließlich ein Plus von rund sechs Prozent. Dadurch kostet der Titel nun 168,35 USD. Momentan halten also die Bullen das Ruder in der Hand, aber bleibt das auch so?

Download-Tipp: Jetzt im Januar möchten wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger die Aktien mit den größten Gewinnchancen für 2022 präsentieren. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie nur jetzt im Januar ausnahmsweise kostenlos hier abrufen.

Kursverlauf von Apple der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Apple-Analyse einfach hier klicken.

Nach diesem Anstieg guckt wieder die Sonne am Charttechnik-Himmel hervor. Dieser Tag lässt die Aktie nämlich richtig Fahrt aufnehmen auf dem Weg zum entscheidenden Widerstand. So ergibt sich derzeit ein Abstand von nur noch rund neun Prozent zum Monatshoch. Bei 182,90 USD liegt dieses Hoch. Die Situation bleibt also angespannt.

...

Den vollständigen Artikel lesen ...