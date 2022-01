Baoding, China (ots/PRNewswire) -Laut offiziellen Daten von GWM erreichte der weltweite Absatz des Modells HAVAL H6 im Jahr 2021 370.437 Einheiten - ein neuer Meilenstein für die Verkaufsleistung des Unternehmens.Auf der Liste der weltweit meistverkauften SUVs im Jahr 2021, die von Focus2Move, einer international renommierten Marktforschungsagentur, veröffentlicht wurde, belegte der HAVAL H6 den 7. Platz. Zudem war er das einzige chinesische Fahrzeugmodell unter den Top Ten. Der HAVAL H6 ist auf dem chinesischen Markt bereits seit mehr als 100 Monaten der Bestseller im SUV-Segment.Bis 2021 wurde dieses Modell zum HAVAL H6 der 3. Generation weiterentwickelt. Basierend auf der L.E.M.O.N.-Plattform bietet das verbesserte Fahrzeug bessere Leistungen in dreierlei Hinsicht, darunter Intelligenz, Sicherheit und Leistung.In Bezug auf die Intelligenz kann die Top-Konfiguration dieses Modells in verschiedenen Situationen beispielsweise automatisch einparken. Der Benutzer muss sich keine Gedanken über das Einparken machen: Das Auto kann automatisch horizontal, vertikal und schräg einparken. In einigen Märkten verfügt die elektrische Heckklappe auch über eine Positionsspeicherfunktion, die ein ferngesteuertes Öffnen ermöglicht und es den Benutzern so beispielsweise erleichtert, Einkäufe ein- und auszuräumen.Die intelligente Konfiguration macht auch das Fahren mit dem HAVAL H6 der 3. Generation sicherer. Das neueste im Modell eingebaute ESP soll an steilen Hängen entlasten und ein Überschlagen bis zu einem gewissen Grad verhindern, sodass das Fahrzeug auch im Schnee und auf rutschigen Straßen relativ stabil bleibt. Außerdem verfügt der HAVAL H6 der 3. Generation über 360-Grad-HD-Panoramabilder, die den Fahrern durch Vier-Megapixel-Kameras Rundumbilder der Umgebung des Fahrzeugs liefern und so ihre Sicherheit gewährleisten.Auf dem Weltmarkt ist der der HAVAL H6 der 3. Generation entweder als Kraftstoff- oder Hybridversion erhältlich und bietet so Anwendern auf der ganzen Welt ein unterschiedliches Leistungserlebnis. Ersterer wird von einem 2.0GDIT-Motor und einem Nassgetriebe der 2. Generation 7DCT angetrieben, das eine maximale Leistung 150 kW und ein maximales Drehmoment von 320 N·m mit höherer Leistung, schnellerer Reaktion und geringerem Kraftstoffverbrauch erreichen kann. Die Hybridversion, die mit einem 1,5-Tonnen-PHEV- oder HEV-System ausgestattet ist, verbessert den Kraftstoffverbrauch und ist gleichzeitig sauberer und umweltfreundlicher.Derzeit wird der HAVAL H6 in mehr als 50 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt verkauft, darunter Südafrika, Chile, Australien, Saudi-Arabien, Russland und Thailand. Das Modell erfreut sich großer Beliebtheit, vor allem die verbesserte 3. Generation des HAVAL H6, die von großen Medien hoch gelobt wurde. Die australische Website "Carsales" nannte ihn "das bislang beste chinesische Auto in Australien". Gabo Baeza, ein Journalist des chilenischen "Rutamotor", betont, das Fahrzeug habe im Bereich der intelligenten Technologie und im Gesamtdesign einen großen Sprung nach vorne gemacht und habe damit eine größere Wettbewerbsfähigkeit gegenüber anderen Marken.Nach 10 Verkaufsjahren seit der Einführung hat der HAVAL H6 die Gunst von mehr als 3,5 Millionen Benutzern weltweit gewonnen. Er wird nach und nach eine der führenden Positionen auf dem weltweiten SUV-Markt einnehmen und die Globalisierung von GWM beschleunigen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1735948/3rd_Gen_HAVAL_H6.jpgPressekontakt:Pupu Li,86-13466544432,lipupu@dsconsulting.comOriginal-Content von: GWM, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148418/5133320