Qubit Finance, eine dezentralisierte Finanzplattform (DeFi), ist das jüngste Opfer von spektakulären Krypto-Diebstählen geworden: Hacker haben am Donnerstag rund 80 Millionen Dollar in Kryptowährung gestohlen. Qubit Finance bestätigte den Hackerangriff, welcher der finanziell gesehen der bislang größte im Jahr 2022 ist, in einem Bericht. Qubit bietet einen Dienst an, der als "Brücke" zwischen verschiedenen Blockchains fungiert. Das bedeutet, dass Einzahlungen in einer Kryptowährung in einer anderen abgehoben werden können. Im Fall von Qubit Finance besteht die Brücke zwischen Ethereum und dem Binance ...

