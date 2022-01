Die Aktie von Apple kann am heutigen Freitag kräftig zulegen. Nachdem das Unternehmen am Donnerstag nach Börsenschluss starke Quartalszahlen veröffentlichen konnte, gehört die Aktie heute zu den drei stärksten Werten im Nasdaq 100. Rund anderthalb Stunden vor Handelsende notiert das Apple-Papier fünf Prozent im Plus bei 167,17 Dollar.Apples iPhone hat im vergangenen Quartal nach Berechnungen von Marktforschern den Spitzenplatz im weltweiten Smartphone-Geschäft erklommen. Mit rund 85 Millionen verkauften ...

