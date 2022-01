Feierstimmung herrscht heute bei allen Mattel-Aktionären. Der Kurs verzeichnet schließlich ein Plus von rund fünf Prozent. Ein Platz am Ende der Top/Flop-Liste des Tages ist dem Wertpapier damit kaum noch zu nehmen. Mattel ist dadurch gewaltig im Vorwärtsgang oder?

Download-Tipp: Jetzt im Januar möchten wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger die Aktien mit den größten Gewinnchancen für 2022 präsentieren. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie nur jetzt im Januar ausnahmsweise kostenlos hier abrufen.

Kursverlauf von Mattel der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Mattel-Analyse einfach hier klicken.

Aus Sicht der Technischen Analyse hat sich Stimmung nun deutlich verbessert. Mit diesem Super-Tag beschleunigt die Aktie nämlich auf ihrem Weg in Richtung entscheidendem Widerstand. Immerhin genügt dem Wert ein weiteres Plus von rund null Prozent für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Bei 20,79 USD liegt dieser obere Wendepunkt. Die nächsten Tage dürften es also in sich haben.

Der Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage hilft langfristig orientierten Börsianern derzeit nicht. Wenn es danach geht, verläuft Mattel nämlich in Abwärtstrends, da sich dieser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...