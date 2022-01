Was ist zu tun fragten sich viele Wirecard AG (ISIN: DE0007472060)-Anleger und sie fragten auch uns. Und mittlerweile hat sich einiges getan im vermutlich jahrelangen Ringen um eventuelle Entschädigungen für Aktionäre, Anleiheinhaber oder Investoren in Derivate auf Wirecard. Wir wandten uns damals, als der "Wirecard-Betrug" öffentlich wurde, an eine Münchener Kanzlei, die bekannt ist für entsprechende Fragestellungen mit geschädigten Privatanlegern im Kapitalmarkt. Seit dem Gespräch mit dem Rechtsanwalt Dr. Werner A. Meier, bei dem es um die Chancen potentielle Ansprüche, Risiken bei einer Rechtsverfolgung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...