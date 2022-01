In 3 Sätzen Da Verteidigungsausgaben nur selten gekürzt werden, ist auf dieses Wachstum Verlass. In den letzten zwei Jahrzehnten haben Rüstungsaktien den S&P 500 übertroffen. In den 20 Jahren zwischen den Terroranschlägen vom 11. September 2001 und dem Zusammenbruch der afghanischen Regierung im vergangenen August haben die fünf größten Rüstungsunternehmen den S&P 500 übertroffen. Einige davon sogar mit großem Abstand. Eine Investition in diese Giganten hätte vor zwei Jahrzehnten eine durchschnittliche ...

