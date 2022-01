In 2 Sätzen Wachstumsaktien haben immens von den historisch niedrigen Kreditzinsen profitiert, und dieser Trend dürfte sich in diesem Jahr fortsetzen. Diese vielfältige Mischung aus schnell wachsenden Unternehmen könnte Anleger durchaus reizen. In den letzten zwölf Jahren haben Wachstumsaktien an der Wall Street geglänzt. Historisch niedrige Kreditzinsen, gepaart mit einer zurückhaltenden Politik der US-Notenbank, haben schnell wachsenden Unternehmen Zugang zu billigem Kapital verschafft. Das haben ...

