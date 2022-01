Offenbach - Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Unwettern in der Nord- und Osthälfte Deutschlands. Im Tagesverlauf gebe es Orkanböen auf dem Fichtelberg, orkanartige Böen an der Küste, im Nordosten und auf dem Brocken, schwere Sturmböen in den Hochlagen des Bayerischen Waldes und der Alpen.



Verbreitet seien dabei Windböen, in der Nordhälfte sowie in den höheren Lagen des Südens Sturmböen. Im Osten Bayerns gibt es dazu leichten Schneefall. Niedersachsens Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten und Naturschutz warnt für Samstag und Sonntag, sowie dann noch einmal für Mittwoch vor der Gefahr einer "leichten Sturmflut" an der Nordsee.

