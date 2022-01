Nachdem es bereits in der vergangenen Handelswoche turbulent an den Märkten zuging, hielt diese Woche für die Edelmetalle ebenfalls einiges Spannungspotenzial bereit. Die Ausrichtung der US-Geldpolitik, die auf der Sitzung der US-Notenbank am Mittwoch aktualisiert wurde, führte zu einer restriktiveren als bisher angenommen geldpolitischen Handlungspfad. Daraufhin schneller der US-Dollar nach oben und die Edelmetalle tendierten schwach. Große Ausnahme war Palladium, was von den Sanktionsdrohungen gegenüber Russland profitierte. Im Wochenverlauf ergab sich eine ...

