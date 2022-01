Berlin - Die Unions-Bundestagsfraktion hat ab sofort einen einen harten Oppositionskurs gegenüber der Bundesregierung angekündigt. "Die Schonzeit für die Ampel ist vorbei", sagte Fraktionsgeschäftsführer Thorsten Frei (CDU) der "Bild am Sonntag".



Und weiter: "Mit Friedrich Merz an der Spitze starten wir durch und haben die besten Voraussetzungen, uns der irrlichternden Regierung entgegenzustellen." Die Tatenlosigkeit der Ampel-Koalition erlaube keine Verzögerung in der Neuaufstellung, begründete Frei die Übernahme des Fraktionsvorsitzes durch CDU-Parteichef Friedrich Merz.

