Die wichtigsten Punkte Ausgabelose Tage sind Tage, an denen du kein Geld ausgibst. An ausgabefreien Tagen kannst du mehr sparen, weil du nichts kaufst. Wenn du dir eine Auszeit vom Kaufen nimmst, kann sich auch deine Denkweise ändern. Wenn du feststellst, dass du zu viel Geld ausgibst und nicht genug sparst, kann eine einfache Gewohnheit im Jahr 2022 einen großen Unterschied machen: ausgabefreie Tage. Wie der Name schon sagt, sind "ausgabefreie Tage" Tage, an denen du kein Geld ausgibst. Du verwendest ...

Den vollständigen Artikel lesen ...