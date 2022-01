Beeinflusst von den Nachrichten der US-Notenbank zur künftigen Geldpolitik und von Umschichtungen der Anleger ist die Schwankungsbreite am deutschen Aktienmarkt deutlich gestiegen. In der neuen Woche steht nun die Zinssitzung der EZB an. Zudem rücken weitere Quartalsberichte diverser Unternehmen in den Fokus. Der Wochenausblick. Wohl und Wehe am deutschen Aktienmarkt hängt derzeit von der Stimmung für Technologiewerte ab. Die Rotation von Wachstumswerten in günstiger bewertete Value-Aktien setzte ...

