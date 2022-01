München (ots) -Das Münchner-Band Projekt rund um den Singer/Songwriter Chris NORIAN räumt beim 39. Deutschen Rock & Pop Preis 2021 mit der Eigenkomposition "For all the Time" nicht nur den Singer-Songwriter-Preis als bester Solosänger ab, sondern schafft es mit "A B C of my Life" auch in der Kategorie Beste Pop-Band an die Spitze.Musikprojekt NORIAN lässt Nachwuchssänger Studioluft schnuppernChris NORIAN (Christian Gritl) Wahlmünchner und gebürtiger Passauer, der Kopf hinter NORIAN, hat das Projekt 2019 ins Leben gerufen, um Newcomern ( Nora Bansen, Isabell Wallner und Joannah Kroll ) die Möglichkeit zu geben, sich mit Ihrem Talent einzubringen und bereits frühzeitig Studioluft zu schnuppern. Das Projekt setzt er dabei nicht alleine um, sondern hat mehrere bekannte Musiker ins Boot geholt. Dazu zählen...Miriam Hanika und Tamara Bauer zwei Künstlerinnen aus dem Konstantin Wecker Label Sturm & Klang, sowohl Alex Mario Produzent und Inhaber des Soundpark Studio München, Michael Flauer bekannt von Leslie Mandokis Soulmates, Boris Boskovic und Jörg Keinert, die das Projekt musikalisch unterstützt habenDer Start des Projektes mit der Veröffentlichung der Debütsingle "Angelikas Song", welche aufgrund eines tragischen Tods eines geliebten Menschen entstanden war, ist im Frühjahr 2019 gewesen. Kurz drauf folgte außerdem noch der Titel "Remember me", zwei weitere Songs mit den Titeln "It is unbearable" und "Can u hear me" fanden ihren Weg zu der nun stetig wachsenden Fangemeinde.Aufmerksamkeit erlangte NORIAN außerdem mit seinen Songs "Pigs can fly" und "Ein Zeichen-Sonne nach dem Regen", die sich mit der Thematik rund um Klima- und Umweltschutz sowie der Jugendbewegung "Fridays for Future" um die Aktivistin Greta Thunberg auseinandersetzen.Der Erfolg des Musik-Projekts NORIAN mündet nun in dem Gewinn des deutschlandweit ältesten und erfolgreichsten gemeinnützigen Nachwuchspreis im Bereich der Rock und Popmusik, in den Deutschen Rock und Pop Preis 2021, deren bisherige Preisträger der letzten Jahre unter anderem die bekannten Künstler PUR, Juli, Mundstuhl, Yvonne Catterfeld, Klima, Luxuslärm und viele andere, waren.Der Preis der Deutschen Popstiftung, zu deren Kuratoriumsmitgliedern keine geringeren wie Rudolf Schenker (Scorpions), Heinz Rudolf Kunze, Julia Neigel, Jean Jacques Kravetz (Udo Lindenberg) Juliane Werding, Nicole und viele weitere bekannte Größen gehören, wird jährlich vergeben, unter anderem an NORIAN in den Kategorien Beste Pop Band und dem Deutschen Sing-Songwriter Preis 2021 als bester Solosänger mit Eigenkomposition für die sie am 18.12.2021 ausgezeichnet wurden.https://linktr.ee/NORIANofficialNorian plant Clubtour durch Deutschland....erste Stationen stehen fest!1. Station 05.03.2022 Cafe Museum Passau2. Station 25.03.2022 FFF Miesbach....weitere folgen sobald bestätigt!Chris NOR!AN arbeitet an der Fertigstellung seines Debüt-Albums das noch im ersten Halbjahr 2022 erscheinen wirdAnsprechpartner für Rückfragen und Interviews:Christian GritlMobil: 0176 82602102Mail: info.norianmusic@t-online.deOder: christian.gritl@t-online.deOriginal-Content von: NORIAN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161256/5133736