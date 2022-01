SAP (WKN: 716460)-Aktien haben seit dem Allzeithoch im September 2020 bis heute 24,54 % an Wert verloren (28.01.2022), obwohl die Ergebnisse 2021 weiter leicht zulegten. Warum SAP-Aktien fallen Ein Grund dafür könnte die allgemeine Marktschwäche sein. So haben zuletzt viele große Aktienindizes deutlich an Wert verloren. Viele Anleger befürchten aufgrund der erhöhten Inflation eine schnelle Zinsanhebung der amerikanischen Notenbank. Verkäufe stoßen so noch mehr Verkäufe an, was auch schnell in einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...