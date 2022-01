Aktionäre der Deutschen Bank (WKN: 514000) hatten in den letzten Jahren nicht viel Grund zur Freude. Jahrelange Restrukturierungen, Milliardenverluste und Kapitalerhöhungen haben den Aktienkurs ins Bodenlose fallen lassen. Die starken Zahlen des letzten Jahres zeigen aber ganz deutlich, dass diese Zeiten endlich vorüber sind. Endlich wieder Milliardengewinne An der Börse scheint man das ganz genau so zu sehen. Aktuell kostet ein Anteilsschein 12,03 Euro (Stand 28.01.2022). Innerhalb der vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...