Das Wörtchen Crash ist in vieler Munde. Der NASDAQ beispielsweise erlebe schlechte Tage. Aber auch einzelne Aktien seien davon betroffen. Sogar Starinvestoren wie Ray Dalio nehmen das Wort in den Mund und weiten es sogar noch aus. Ein Superzyklus gehe jetzt zu Ende, was zu mächtig Volatilität führen würde. Jeder spricht im Moment vom großen Crash. Bemerkenswert ist jedoch, dass die wenigsten sich und vor allem dich thematisch darauf vorbereiten, was danach passiert. Das wiederum wollen wir heute ...

Den vollständigen Artikel lesen ...