Die sogenannten Wasserstoffaktien waren 2020 in aller Munde. Kein Wunder, konnten Anleger mit Nel ASA, Ballard Power, Plug Power & Co. doch Gewinne von 100%, 200% und sogar 1.000% in nur einem Jahr erzielen. Doch seit ziemlich genau zwölf Monaten geht es für die Aktien massiv nach unten. Die Verluste seitdem liegen bei 50%, 70% und sogar bis zu 85%. Doch genau diese Einbrüche könnten jetzt eine neue günstige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...