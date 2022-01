DJ Quartalsrekord für Apple!

Quartalsrekord für Apple! Wachstum trotz Chipkrise und Marktführer in China. Apple trotzt allen Widrigkeiten. Ein Überblick.

Apple konnte im letzten Quartal 2021 einen neuen Quartalsrekord verzeichnen. Das Unternehmen veröffentlichte seine Zahlen am Abend des 27.1.2022. Ihnen zufolge stieg der Umsatz in den letzten drei Monaten des vergangenen Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um elf Prozent auf 123,9 Milliarden US-Dollar an.

Das EPS (Earnings per share: Gewinn pro Aktie) stieg um ein Viertel auf 2,10 US-Dollar. Die veröffentlichten Zahlen übertreffen die Erwartungen der Analysten. Zuvor wurde auf einen Umsatz von 118,7 Milliarden US-Dollar und einem EPS von 1,89 US-Dollar spekuliert. Auch der Gewinn von 34,6 Milliarden US-Dollar lag über den Erwartungen.

Etwa 60% des Umsatzes sind auf die Verkäufe des IPhones zurückzuführen. Die Umsätze, die das IPhone generierte, stiegen im Vergleich zum Vorjahr um neun Prozent auf 71,6 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen profitiert vor allem von den steigenden Verkaufszahlen in China.

Dort hatte das IPhone im letzten Quartal einen Marktanteil von 23%. Damit gilt Apple als Marktführer auf dem chinesischen Smartphone-Markt. In der Weihnachtssaison hatte Apple das neue IPhone 13 vorgestellt. Nach Schätzungen von Morgan Stanley hat das Unternehmen im letzten Quartal etwa 83 millionen Smartphones verkauft.

Den größten Zuwachs verzeichnet Apple jedoch bei den Mac-Verkäufen. Die Gewinne aus diesen Verkäufen stiegen um 25% auf 10,9 Milliarden US-Dollar. Grund dafür ist der pandemiebedingte anhaltende Trend zum hybriden Arbeiten.

Die Umsätze im Service-Geschäft stiegen um 24% auf 19,5 Milliarden US-Dollar und der Erlös aus weiteren Produkten stieg um 13 Prozent auf 14,7 Milliarden US-Dollar. Damit zahlt sich der Ausbau von Film- und Musik-Streaming-Angeboten aus. Bereits 785 Millionen Kunden zahlen mittlerweile für das Streaming-Angebot von Apple. Im Vorjahresquartal waren es noch 620 Millionen Kunden.

Allein das Geschäft mit IPads ist rückläufig. Die Erlöse aus den Verkäufen gingen in diesem Segment um 14% auf 7,3 Milliarden US-Dollar zurück. Jedoch wurde die Produktion der Ipads zugunsten der Smartphones zurückgefahren. Grund dafür ist die anhaltende internationale Chipkrise. Noch im Oktober warnte Apple-Chef Tim Cook davor, dass auch Apple die Folgen der Krise zu spüren bekomme. Er schätzte, dass die Umsätze etwa [.]

