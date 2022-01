KÖLN (dpa-AFX) - Rund dreieinhalb Monate vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen liegen CDU und SPD nach einer Meinungsumfrage gleichauf. Wenn an diesem Sonntag Wahlen wären, kämen beide Parteien auf 28 Prozent, berichtete das WDR-Magazin "Westpol" am Sonntag über eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap. Im Vergleich zum Landestrend drei Monate zuvor konnte sich demnach die CDU von Ministerpräsident Hendrik Wüst um sechs Prozentpunkte deutlich verbessern, während die SPD drei Prozentpunkte an Zustimmung verlor. Im vergangenen Oktober hatte die oppositionelle SPD laut der Umfrage klar vor der CDU gelegen.

Nach WDR-Angaben folgen laut der Erhebung als drittstärkste Kraft die Grünen mit unverändert 17 Prozent. Die in Düsseldorf mitregierende FDP bleibe mit 10 Prozent zweistellig, büße aber seit Oktober 3 Prozentpunkte ein.

Das aktuelle Regierungsbündnis im Land aus CDU und FDP hätte nach der Umfrage keine Mehrheit. Aber auch für Schwarz-Grün oder Rot-Grün reiche es knapp ebenfalls nicht, erläuterte der WDR. Die Bürgerinnen und Bürger aus Nordrhein-Westfalen sind am 15. Mai zur Wahl eines neuen Landtags aufgerufen./uho/DP/mis