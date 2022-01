Die Börsen rund um den Globus mussten in den vergangenen Tagen herbe Verluste hinnehmen. Einzig die zuletzt viel gescholtene Aktie des Mainzer Impfstoffherstellers BioNTech konnte sich zuletzt der Abwärtsspirale entziehen und verbesserte sich an allen fünf Sitzungen der vergangenen Woche. Vom Tief am Montag bei 135 US-Dollar ging es schlussendlich bis in den Bereich um 160 Dollar nach oben.

Grund für diesen jüngsten Höhenflug ist die neueste Studie zu dem angepassten Impfstoff BNT162b2. Denn wie BioNTech und Partner Pfizer in der vergangenen Woche bestätigten, zeigen die Probanden nach drei Impfungen eine große Zahl an neutralisierenden Antikörpern gegenüber der Omikron-Variante. Bereits im März könnte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...