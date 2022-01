Der wertvollste Unternehmen der Welt baut seine Vormachtstellung weiter aus und könnte jetzt das entscheidende Signal für eine Trendwende der Tech-Werte gegeben haben. So hat Apple für das abgelaufene Quartal regelrechte Rekordzahlen vermeldet. Das Unternehmen erzielte im vierten Quartal 2021 einen Umsatz von 123,9 Milliarden US-Dollar, was ein Plus von 11% gegenüber dem Vorjahreszeitraum bedeutete.

Auch bei den Erträgen konnte Apple beeindruckende Zahlen verbuchen. Insgesamt verdiente Apple 34,6 Milliarden US-Dollar und übertraf damit auch die Erwartungen der Analysten. An der Börse könnten diese Nachrichten nun möglicherweise für eine Trendwende sorgen. Denn nach zuletzt zehn (!) negativen ...

