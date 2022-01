Canada Nickel wird uns noch viel Freude bereiten, denn die Nickelschlinge zieht sich unermüdlich zu. Wir brauchen immer mehr und es gibt keine sicheren Großprojekte! Bis auf Canada Nickel...

Anfang Januar verkündet Canada Nickel den erfolgreichen Abschluss einer gesicherten Darlehensfazilität mit Auramet International in Höhe von 10 Millionen US-Dollar. Der Erlös sorgt dafür, dass das Unternehmen weiterhin gut finanziert ist, während es das Crawford-Nickelsulfidprojekt bis zum ersten Quartal 2022 aggressiv vorantreibt. Im Anschluss daran wird das Unternehmen voraussichtlich seinen strategischen Investorenprozess abgeschlossen haben.

Das Jahr 2022 hat sehr erfolgreich mit den Bohrungen auf Deloro begonnen. Das erste Bohrloch in den kürzlich erworbenen Grundstücken, außerhalb von Crawford, durchschneidet 480 Meter Dunit unter Verwendung eines sechsten Bohrgeräts, das zu Beginn des Jahres erworben wurde.

Quelle: Canada Nickel

Alle neun Bohrlöcher in Dargavel, Mahaffy, MacDiarmid und Kingsmill ergaben Mineralisierungsabschnitte von mehreren hundert Metern, wobei der beste Abschnitt des ersten Bohrlochs in Dargavel 162 Meter mit 0,30 % Nickel einschließlich 0,34 % Nickel auf 28,5 Metern betrug. Nach zwei sehr erfolgreichen Jahren in den Jahren 2020 und 2021 stellt das Jahr 2022 die Weichen für Canada Nickel, um die nächste Stufe zu erreichen, mit dem formellen Start der Crawford-Genehmigung in diesem Quartal 2022, einer aktualisierten Ressource im nächsten Quartal und einer Machbarkeitsstudie, die voraussichtlich im vierten Quartal 2022 abgeschlossen sein wird. Dazu wird es auch eine Managementerweiterungen in den Bereichen Technik und Umwelt geben, um die Bemühungen des Unternehmens zu unterstützen, Crawford durch die Machbarkeitsstudie und die nachfolgenden Schritte zur Entwicklung voranzubringen. In diesem Jahr werden die Explorationsarbeiten von Canada Nickel über das Vorzeigegrundstück Crawford hinausgehen und mit der Erkundung seiner 13 neu erworbenen regionalen Grundstücke beginnen, wobei man zuversichtlich ist, dass der zielgerichtete Ansatz zu mehreren Entdeckungen führen wird. Mit über 40 km2 ultramafischem Gestein, das noch erkundet werden muss, glaubt Canada Nickel, dass sein Projekt das Potenzial hat, sich zu einem riesigen Erfolg zu entwickeln.

Nickel selbst steigt schön weiter und die Lagerbstände sind deutlich gesunken. Das wird sich auch so schnell nicht ändern.

Wir erwarten weiter steigende Nickelpreise.

Der Point and Figure Chart von Canada Nickel wird auch immer spannender.

Nach der Konsolidierung dürfte es im Rahmen der anstehenden Machbarkeitsstudie wieder nach oben gehen. Dreht der Kurs über 4 CAD so sind schnell 5-5,50 CAD drin. Geht es auch da drüber dann sind 9 CAD das nächste Kursziel. In einem Übernahmeszenario können wir uns auch Kurse von 12-15 CAD vorstellen denn bei Canada Nickel handelt es sich um das einzige Großprojekt auf der Welt in einer sicheren Jurisdiktion und nicht vergessen, Glencore ist schon mit im Boot und nur 40 Km entfernt mit seiner Raffinerie. Wir können uns auch BHP Billiton als Partner sehr gut vorstellen. Denn genau solche Projektgrößen sind das Richtige für den weltgrößten Bergbaukonzern...

